Visite du jeudi >Sur un Air de Guitare

Visite du jeudi >Sur un Air de Guitare, 25 août 2022, . Visite du jeudi >Sur un Air de Guitare



2022-08-25 10:00:00 – 2022-08-25 12:30:00 Venez découvrir mon atelier de lutherie d’instruments à cordes pincées. Au programme : découverte des étapes de fabrication d’une guitare, les différentes réparations, l’entretien. dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville