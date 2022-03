Visite du jeudi : Entre sciences et légendes La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

2022-08-25 13:30:00 13:30:00 – 2022-08-25 19:00:00 19:00:00

La Hague Manche La Hague Manche Au 20e siècle, le secteur nucléaire va se développer dans le Cotentin et apporter un nouveau dynamisme industriel au territoire. Parmi les sites présents, l’Andra, premier centre français de stockage de déchets radioactifs. La visite de ses installations permet d’aborder la surveillance continue effectuée sur l’environnement (eau, air et végétaux), mais aussi de montrer comment se transmet la mémoire du site aux générations futures. Même si la science et les faits sont importants, qu’est-ce que serait la vie sans un soupçon de magie et de mystère ? La balade contée qui suit la visite de l’Andra vous fera découvrir la vallée des treize vents, entre mer et vallées. Ces paysages sont les terres ancestrales des contes et légendes de la Hague : histoires de fées, de varou, d’un serpent-dragon ou encore de corsaire… Départ de Cherbourg en Cotentin en car (inclus)

Sur inscription (places limitées).

