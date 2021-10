Visite du jeudi > Des étoiles aux atomes Cherbourg-en-Cotentin, 4 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Visite guidée du site de l’Andra : premier centre français de stockage de déchets radioactifs. Ce site ne reçoit plus de colis de déchets mais il fait l’objet d’une surveillance active. Présentation et découverte des installations permettant la surveillance du site et de son environnement. Exposition : “500 ans de transmission de la mémoire avec Gouberville”.

Visite Planétarium Ludiver. Séance de planétarium avec la découverte du ciel du soir et d’univers fascinants et insoupçonnés des constellations et des planètes. Muséographie interactive.

Les jeudis 28 octobre et 4 novembre 2021, départ à 13h30 de Cherbourg en Cotentin en car. Retour à 18h30 / 19h00.

Sur inscription (places limitées).

Pièce d’identité obligatoire (pour les + de 18 ans).

Port du masque obligatoire et pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

