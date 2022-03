Visite du jardin Zen de PLI BEL LARI à Pointe-à-Pitre Jardin ZEN de PLI BEL LARI, 3 juin 2022, Pointe-à-Pitre.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin ZEN de PLI BEL LARI

Ce jardin ZEN, incarne la plénitude, l’harmonie, le calme au cœur d’un quartier populaire de Pointe-à-Pitre. Là, ou s’accumulait bouteilles, détritus de tous genres, aujourd’hui laisse place à une installation haute en symbole, la terres, la mer et le ciel sont présents dans ce lieu qui invite à la méditation. Il a fallu beaucoup de persévérance et d’huile de coupe pour en arriver là, mais le résultat est de taille et les bénévoles de PLI BEL LARI peuvent être fières du travail accompli. Ce résultat est également le fruit de partenariat avec notamment l’entreprise Jardins et Paysages guidée par l’architecte-urbaniste JB LAMASSE ; Ces derniers n’ont pas hésité à accompagner PLI BEL LARI sur ce beau projet. Ce jardin ZEN est la concrétisation d’une alliance partenariale solidaire et bienveillante. Nous vous invitons à en faire la visite. Vous y découvrirez des informations sur les principes fondamentaux du jardin ZEN et un espace tout à fait inattendu et étonnant dans un quartier du centre ancien de Pointe-à-Pitre. Autres partenaires : Région Guadeloupe et Ministère des Outremer

Entrée libre

Jardin ZEN de PLI BEL LARI Rue Gilbert de Chambertrand Pointe-à-Pitre Centre-Ville



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T16:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T12:00:00