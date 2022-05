Visite du Jardin Yili Jardin Yili Saint-Rémy-l'Honoré Catégories d’évènement: Saint-Rémy-l'Honoré

Yvelines

Visite du Jardin Yili Jardin Yili, 4 juin 2022, Saint-Rémy-l'Honoré.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin Yili

Découvrez la culture chinoise à travers une promenade dans le premier et seul jardin traditionnel chinois en France. Une visite guidée du jardin est proposée à 15h. Visite de groupes sur rendez-vous.

Sans réservation, gratuit pour les moins de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00

