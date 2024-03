Visite du Jardin Vert’Tige Jardin et pépinière Vert’Tige Louargat, samedi 1 juin 2024.

Visite du Jardin Vert’Tige Visite libre du jardin Vert’Tige dans le cadre des rendez-vous aux jardins 1 et 2 juin Jardin et pépinière Vert’Tige 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite libre du jardin Vert’Tige dans le cadre des rendez-vous aux jardins

Vous plongerez dans une ambiance de luxuriance végétale, une invitation au voyage et à l’aventure.

Dans un cadre naturel préservé, d'une surface de 2 hectares, les végétaux sont mis en scène dans différents milieux : un sous-bois, des espaces ouverts, des mares et ruisseaux, le tout attenant à la pépinière. Venez découvrir un univers centré sur le végétal et la botanique où plus de 3500 plantes différentes y prospèrent, bambous, fougères, araliacées, et bien d'autres…

Ce jardin a vu le jour en 2012, il se développe et s’agrandit d’année en année. présence d’un parking

©Vert’Tige