Visite du jardin “Variations” Soeurdres Les Hauts d’Anjou, 4 juin 2022, Parigné-le-Pôlin.

Le jardin “Variations” créé en 2002 fait environ 8000 m2. 1. L’histoire des jardins arabes dit que l’on ne doit pas découvrir les lieux dans leur totalité, mais en franchissant des obstacles (haies, murs…). Cette idée m’a séduit. J’ai imaginé des “murailles” percées de portes. 2. La Nature varie au fil des saisons, des années. Il en est de même de ce jardin. J’ai choisi de travailler avec des bulbes, des vivaces, des arbustes pour qu’il se passe toujours quelque chose. 3. Les couleurs offrent de grands choix. J’ai essayé de jouer avec elles en créant des massifs thématiques: un jaune et bleu, un rouge et mauve, un blanc-bleu… En y ajoutant quelques balles de golf insolites. 4. Les objets mis au rebut m’intéressent et me donnent des idées pour des saynettes: cafetière, vieux fauteuil, lit en fer, lampe tempête, vieille bassine ponctuent ce jardin. Amusez-vous à les trouver ! Ce jardin est mené dans un souci environnemental. Rien n’en sort ! Tontes, bois de taille sont recyclés sur place. Le broyat est mis au pied des plantes. Une haie bocagère a été créée pour les oiseaux et les insectes utiles. Les haies extérieures, si précieuses, sont toutes conservées. Un point d’eau accueille grenouilles, tritons, salamandres. Des cols-vert viennent s’y poser et, de temps en temps, un héron. Au potager, on paille, alterne les cultures. “Variations” est une invitation au calme et à la rêverie.

5 euros au dessus de 18 ans

.Le jardin est entouré de haies champêtres. Un point d’eau permet de récupérer les eaux pluviales, des cols verts viennent s’y poser.

Soeurdres Les Hauts d’Anjou Lieu-Dit La Grande Priauté Parigné-le-Pôlin Sarthe



2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:30:00