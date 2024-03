Visite du jardin « un p’tit coin de charme » Un p’tit coin de charme Velars-sur-Ouche, vendredi 31 mai 2024.

Visite du jardin « un p’tit coin de charme » Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Un p’tit coin de charme Entrée : 4 €, cette somme sera entièrement reversée à l’association « Jardins et Santé » | Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Découvrez, au cœur du village, un jardin de vivaces et de roses dit de « cottage » sur plusieurs niveaux.

Sur une surface de 1 000 m², à flanc de coteau, se nichent une maison principale, une petite maison d’hôtes, un poulailler et une cabane pour enfants dont le style ravira petits et grands !

La contrainte de la légère pente a donné naissance à plusieurs jardins d‘agrément et à un potager en carrés où fleurs et plantes compagnes viennent dialoguer avec les plants de légumes.

Si les poulettes ont droit à un parcours de santé et à un poulailler stylé, les visiteurs, eux, admireront clématites et rosiers aux noms poétiques.

Cette année, durant les 3 jours, Anne Auger exposera ses « totems » et sculptures de jardins.

Le dimanche 2 juin de 15 h à 17 h, profitez d’un moment musical offert par le groupe de jazz URBAN NOMAD (jazz manouche, musiques du monde).

Un p’tit coin de charme 14 rue de la Charme 21370 Velars sur Ouche Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 30 20 24 16 [{« type »: « email », « value »: « hmorey@wanadoo.fr »}] Jardin dit de Cottage sur 1 000 m² en terrasse. Un parking est disponible à proximité.

jardin vivaces

© H.MOREY