du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Un ptit coin de charme

C’est effectivement un p’tit coin de charme qui se trouve à Velars -sur -Ouche, village convoité par les citadins en mal de verdure, qui accueillera les visiteurs qui auront grimpé la rue de la Charme au centre du village. Sur une surface de 1 000 m², à flanc de coteau, se nichent une maison principale ,une petite maison d’hôtes , un poulailler et une cabane pour enfants dont le style ravira petits et grands ! Et tout cela, sur des terrasses fleuries au milieu desquelles les découvertes de brocante ont tout naturellement trouvé leur place. La contrainte de la légère pente a donné naissance à plusieurs jardins d‘agrément et à un potager en carrés ou fleurs et plantes compagnes viennent dialoguer avec les plants de légumes. Si les poulettes ont droit à un parcours de santé et à un poulailler stylé , les visiteurs , eux , admireront clématites et rosiers aux noms poétiques tel Fifi sur la volière et bien d’autres trésors botaniques dans ce jardin qui tient tout à la fois du naturel d’un jardin de cottage anglais et d‘ un potager d’Outre Rhin…

Gratuit – 18 ans | 4€ au profit de l’association “Jardins et Santé”

Découvrez, au cœur du village, un jardin de vivaces et de roses dit de “cottage” sur plusieurs niveaux !

Un ptit coin de charme 14 Rue de la charme 21370 Velars sur ouche Velars-sur-Ouche Côte-d’Or



2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00