du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

La visite guidée et commentée ou libre vous présentera la vie du Jardin sous les Côtes de sa création en 1974 à nos jours. Vous découvrirez en compagnie des propriétaires créateurs passionnés, des massifs de vivaces, pergolas de roses anciennes associées aux clématites, des hydrangéas, des topiaires et des arbres remarquables, sans oublier le potager côtoyant l’indispensable poulailler. Vous profiterez d’une promenade dans un cadre verdoyant, propice à la rêverie.

5 €/ personnes. Gratuit pour les -16 ans.

Visite libre ou guidée d’un jardin créé en 1974, fruit d’une passion pour les vivaces, les feuillages et les arbres remarquables. Jardin sous les Côtes 17, Route de Nancy, Apremont-la-Forêt, Meuse, Grand Est Apremont-la-Forêt Meuse

