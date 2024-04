Visite du « Jardin sous la lune » : venez éveiller tous vos sens dans ce lieu éco-sensoriel . Jardin sous la lune Tassin-la-Demi-Lune, vendredi 31 mai 2024.

Visite du « Jardin sous la lune » : venez éveiller tous vos sens dans ce lieu éco-sensoriel . Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Jardin sous la lune Entrée libre, les activités manuelles sont sous la responsabilité des parents accompagnant, nombre de personne limité. Chaussures de jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:30:00+02:00 – 2024-05-31T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Jardin sous la lune 1636 bis chemin de méginand 69160 tassin la demi lune Tassin-la-Demi-Lune 69160 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0474018905 https://www.jardinsouslalune.fr/ Projet de jardin pédagogique démarré depuis trois ans ayant pour vocation d’utiliser les végétaux paysagés et locaux avec l’utilisation de pierres régionales, plusieurs thématique qui évolue avec la gestion différentié et le respect des plantes.

Une partie jardin japonais traditionnel en collaboration avec le maitre paysager japonais HIROMI HOSHI .ainsi que des artisans qui partage leurs savoir faire avec des initiations. parking véhicules et vélos

©Hervé Delangle