Visite du Jardin sculpté de Gabriel Albert Jardin de Gabriel Nantille, samedi 1 juin 2024.

1 et 2 juin Jardin de Gabriel Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

La visite guidée permet de découvrir le parcours hors du commun de Gabriel Albert, dévoiler ses techniques de fabrication et ses sources d’inspiration, de visiter son jardin sculpté, sa maison et son atelier et de présenter les travaux de restauration engagés récemment.

Jardin de Gabriel Chez-Audebert, 17770 Nantillé, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Nantille 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 49 36 30 05 https://www.inventaire.poitou-charentes.fr/le-jardin-sculpte-de-gabriel-albert https://www.facebook.com/patrimoineinventairena/ En 1969, Gabriel Albert, menuisier à la retraite, décide de réaliser son rêve : modeler des statues de taille humaine, en ciment, et les offrir au regard de tous, dans le jardin qui entoure sa petite maison de Nantillé. Pendant 20 ans, sans relâche, il crée cet univers poétique, faisant preuve d’inventivité et d’un goût prononcé pour la mise en scène. Au total, il réalise 420 statues et bustes, représentant des personnes célèbres ou anonymes, ainsi que des animaux. Aujourd’hui inscrit au titre des Monuments historiques, le Jardin de Gabriel ne cesse d’étonner et suscite la curiosité des passants et des spécialistes de l’art brut.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel / C. Rome