### Un animateur du site vous propose de découvrir quelques-unes de ces essences et leurs antiques propriétés. Le jardin de Flavius est composé d’îlots thématiques comprenant le jardin potager, le jardin d’agrément, le jardin aromatique et le jardin médicinal…

Gratuit.

