du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du petit Lavoir

C’est dans le village de Bèze, construit autour de l’abbaye, des grottes et de la source vauclusienne que se niche le jardin au bord de la rivière, à flanc de colline à la lisière des bois. L’exposition à flanc de coteau et la proximité des bois et de l’eau ont permis la plantation d’une grande variété d’espèces botaniques, vivaces et ligneuses, au fil des 30 dernières années. À l’ombre, plusieurs dizaines de variétés d’hostas, au feuillage uni ou panaché de jaune ou de blanc, et mesurant de quelques centimètres à presqu’un mètre, des fougères et des heuchères. Côté arbustes, plusieurs dizaines de variétés d’hydrangea : allant des petits serrata de 30 cm aux grands aspera de plus de 2 m, ainsi que des potées de macrophylla. Au soleil : géraniums, pivoines et roses, et magnolias. Le jardin abrite quelques sujets maintenant remarquables, dont un grand rosier liane Paul’s Himalayan Musk qui recouvre un acacia, un Davidia involucrata aux grands mouchoirs blancs début mai, ainsi que quelques cornouillers en fleurs d’Avril à Juillet (florida panaché, rutgan, kousa et hongkongensis), et un hêtre à feuilles de fougère (Fagus sylvatica asplenifolia), des Magnolia dont Wada’s Memory, Leonard Messel et Brozzoni. Plusieurs arbres à écorce remarquable sont également présents : Prunus canescens, Acer griseum et triflorum, Heptacodium miconioïdes, Parrotia persica, Betula jacquemontii Jermyn’s et albosinensis Ergest. Grimpantes originales comme le Parthenocissus tricuspidata Lowii, Hydrangea petiolaris panaché, Schizophragma hydrangeoides. Vivaces peu courantes comme le Saruma henryi, Cimicifuga japonica, Aruncus Kneiffi, Thalictrum glaucum, et autres Deinanthes. **À noter** : Nous avons eu la chance d’avoir la visite de Philippe Minot l’an dernier, qui a posté un petit film sur son site Jardin Jardinier, dont voici le lien : [[https://www.youtube.com/watch?v=BtbjMiNRcOU](https://www.youtube.com/watch?v=BtbjMiNRcOU)](https://www.youtube.com/watch?v=BtbjMiNRcOU)

5€ pour la visite du jardin du Petit Lavoir seul | 8€ pour la visite du jardin du Petit Lavoir et le parc de l’Abbaye de Bèze

Jardin du petit Lavoir 5 rue du Lavoir 21310 Bèze Bèze Côte-d’Or



2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00