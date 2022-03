Visite du jardin privé de Sabine et Fernand Wolff Jardin privé Sabine &Fernand WOLFF, 3 juin 2022, Walferdange.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin privé Sabine &Fernand WOLFF

Un jardin de 28 ares qui a un peu de tout : beaucoup de fruits différents, une petite forêt, de l’eau, beaucoup de vivaces et de graminées, bien sûr des légumes, beaucoup de nature et de bio avec un cœur pour les insectes et les oiseaux etc., divers œuvres d’art et une nouvelle vie pour les trouvailles de la cour de recyclage. Sabine et Fernand Wolff travaillent sur un jardin d’environ 28 ares depuis une vingtaine d’années et ont créé un paradis à partir d’un terrain très négligé. Il est dominé par de nombreuses plantes vivaces fleuries, on y trouve un grand potager, de nombreux buissons et arbres fruitiers, deux étangs, un ruisseau, une petite forêt sauvage et quelques parties du jardin laissées à la nature. Il y a un certain nombre de sculptures, certaines d’Afrique, et un grand nombre de mosaïques. Au fil du temps, nous avons installé plusieurs hôtels à insectes, des ruchers et des tas de bois et de pierres pour la faune. La plupart des différentes installations ont été réalisées à partir de matériaux provenant de la déchetterie. Nous attachons une grande importance à la culture biologique, sans insecticide et sans pesticide du jardin.

Exposition d’art, musique live, visite guidée du jardin.

Jardin privé Sabine &Fernand WOLFF 69, rue Mercatoris L7237 Walferdange-Helmsange Walferdange Helmsange Canton Luxembourg



