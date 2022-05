Visite du jardin pour une balade apaisante assurée Jardin “Le Quenti” Saint-Remy-la-Calonne Catégories d’évènement: Meuse

Le jardin vous ouvre ses portes pour une balade apaisante au fil de l’eau. Vous déambulerez parmis différents massifs de plantes diverses et pour certaines peu communes. Vous y découvrirez plusieurs ambiances champêtres et romantiques ainsi qu’ une jolie décoration intégrée avec goût dans tout le jardin. Des animaux y sont également présents, des canards, des poules d’ornement, des faisans, des paons sur une propriété d’un hectare pour une promenade enchantée. Céline nous accompagnera, le dimanche, pour une démonstration de vannerie.

4€/pers, gratuit – 15 ans

Le jardin vous accueille pour une balade apaisante au fil de l’eau, des plantes et des animaux sur un hectare au milieu des Côtes de Meuse. Céline vous fera une démonstration de vannerie. Jardin “Le Quenti” 1 rue du moulin 55160 Saint Remy la Calonne, Meuse, Grand Est Saint-Remy-la-Calonne Meuse

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00

