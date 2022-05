Visite du “Jardin pour le plaisir” Jardin pour le Plaisir Heiligenstein Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Heiligenstein

Visite du “Jardin pour le plaisir” Jardin pour le Plaisir, 4 juin 2022, Heiligenstein. Visite du “Jardin pour le plaisir”

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin pour le Plaisir

Le jardin de 8 ares se compose de nombreux massifs autour de la maison, permettant de jouer avec l’ombre et la lumière. Arbustes, rosiers, graminés, hostas et de nombreuses vivaces se plaisent en compagnie d’autres plantes de campagne. Présence d’une naturopathe, praticienne en réflexologie plantaire et cuisinière pour aborder la santé au naturel. Bons cadeaux et gourmandises nature. Visite libre en présence de la jardinière Jardin pour le Plaisir 33, rue Simonsbrunnen, 67140 Heiligenstein, Bas-Rhin, Alsace-Champgne-Ardenne-Lorraine Heiligenstein Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Heiligenstein Autres Lieu Jardin pour le Plaisir Adresse 33, rue Simonsbrunnen, 67140 Heiligenstein, Bas-Rhin, Alsace-Champgne-Ardenne-Lorraine Ville Heiligenstein lieuville Jardin pour le Plaisir Heiligenstein Departement Bas-Rhin

Jardin pour le Plaisir Heiligenstein Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/heiligenstein/

Visite du “Jardin pour le plaisir” Jardin pour le Plaisir 2022-06-04 was last modified: by Visite du “Jardin pour le plaisir” Jardin pour le Plaisir Jardin pour le Plaisir 4 juin 2022 Heiligenstein Jardin pour le Plaisir Heiligenstein

Heiligenstein Bas-Rhin