Heiligenstein Jardin pour le Plaisir Bas-Rhin, Heiligenstein Visite du « Jardin pour le plaisir » Jardin pour le Plaisir Heiligenstein Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Heiligenstein

Visite du « Jardin pour le plaisir » Jardin pour le Plaisir, 5 juin 2021-5 juin 2021, Heiligenstein. Visite du « Jardin pour le plaisir »

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardin pour le Plaisir Visite libre en présence de la jardinière Jardin pour le Plaisir 33, rue Simonsbrunnen, 67140 Heiligenstein, Bas-Rhin, Alsace-Champgne-Ardenne-Lorraine Heiligenstein Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Heiligenstein Autres Lieu Jardin pour le Plaisir Adresse 33, rue Simonsbrunnen, 67140 Heiligenstein, Bas-Rhin, Alsace-Champgne-Ardenne-Lorraine Ville Heiligenstein