Visite du Jardin Potager du Domaine de la Reine Margot MGallery Collection Domaine Reine Margot MGallery Collection Issy-les-Moulineaux, vendredi 31 mai 2024.

Visite du Jardin Potager du Domaine de la Reine Margot MGallery Collection Venez vous balader et découvrir le jardin potager du Domaine de la Reine Margot MGallery Collection du groupe Accor. Plus de 5 000 m² classés au titre des monuments historiques, dans lequel plus de 8… 31 mai – 2 juin Domaine Reine Margot MGallery Collection Entrée gratuite, sur inscription

Venez vous balader et découvrir le jardin potager du Domaine de la Reine Margot MGallery Collection du groupe Accor. Plus de 5 000 m² classés au titre des monuments historiques, dans lequel plus de 80 espèces de fruits, légumes et plantes aromatiques sont plantés pour agrémenter la cuisine et les cocktails.

Domaine Reine Margot MGallery Collection 3 Cours de la Reine Margot 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

