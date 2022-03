Visite du jardin potager d’André Catherin à Biziat potager André Catherin Biziat Catégories d’évènement: Ain

Biziat

Visite du jardin potager d’André Catherin à Biziat potager André Catherin, 3 juin 2022, Biziat. Visite du jardin potager d’André Catherin à Biziat

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à potager André Catherin

Jardin potager primé par la Société nationale d’horticulture de France et dont le thème général est l’adaptation aux aléas climatiques(gel, sécheresse canicule). L’utilisation d’une serre bio-climatique, de tunnel couvert de feutre géo-textile, de toit de jardin et de bassin de récupération d’eau permettent de cultiver en hiver et d’obtenir des légumes très précoces dès le printemps

entré libre, visite commentée toutes les heures, réservation conseillée

Visite d’un jardin potager adapté au changement climatique: lutte contre le froid, la pluie, la sécheresse. potager André Catherin 2240 route de Retissinge 01290 Biziat Biziat Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Biziat Autres Lieu potager André Catherin Adresse 2240 route de Retissinge 01290 Biziat Ville Biziat lieuville potager André Catherin Biziat Departement Ain

potager André Catherin Biziat Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biziat/

Visite du jardin potager d’André Catherin à Biziat potager André Catherin 2022-06-03 was last modified: by Visite du jardin potager d’André Catherin à Biziat potager André Catherin potager André Catherin 3 juin 2022 Biziat potager André Catherin Biziat

Biziat Ain