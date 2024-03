Visite du jardin permacole du domaine du Gasseau Les jardins du domaine du gasseau Saint-Léonard-des-Bois, vendredi 31 mai 2024.

Visite du jardin permacole du domaine du Gasseau Venez découvrir les collections de plantes aromatiques et médicinales, les planches de légumes anciens, dans le cadre naturel et verdoyant du domaine du Gasseau. 31 mai – 2 juin Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T08:30:00+02:00 – 2024-05-31T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T08:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Le jardin est mené selon des techniques de permaculture, paillage permanent, association de végétaux pour maintenir un système résilient et harmonieux.

Les jardins du domaine du gasseau Domaine du Gasseau, Saint-Léonard-des-Bois, Sarthe, Pays de la Loire Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire Le jardin du domaine du Gasseau présente, sur une surface de 1500m², plusieurs centaines de plantes médicinales, aromatiques, petits fruits et de légumes anciens cultivés selon des principes de permaculture. Centre du domaine forestier du domaine du Gasseau, le jardin laisse le visiteur évoluer au milieu des carrés de permaculture et chemins de plantes en compagnie des nombreux insectes hôtes du jardin. Découvrir, apprendre, regarder, sentir, toucher, goûter…tel est l’objectif du jardin des plantes alimentaires.

©CCHSAM