Gérard et Jeannise Beaujour sont une réference en matière de distillation de Bois d’Inde . Trésors naturels, les huiles essentielles de bois d’inde sont d’une grande richesse Soucieux de produits de qualité, les feuilles de bois d’inde sont ramassées manuellement et triées en fonction de leur essence odorifante. Leur fabrication est labilisée et certifié BIO. **Samedi 04 : Gratuit** **Dimanche 05 Payant 5 euros : Bain énergétique à base de bois d’inde (payant 25 euros)** Gérard et Jeannise Beaujour sont une référence sont une référence, en matière de distillation de Bois d’inde.Trésors naturels, les huiles essentielles de bois d’inde sont d’une très grande richesse. LE JARDIN PEDAGOGIQUE ELOI GERMAIN TERRE DE BAS Terre-de-Bas

