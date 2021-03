Châteauvillain Jardin de l'Eden Châteauvillain Visite du jardin pédagogique de l’Eden Jardin de l’Eden Châteauvillain Catégorie d’évènement: Châteauvillain

Nous vous accueillons dans la cité médiévale de Châteauvillain, au coeur du Parc National des Forêts, dans ce jardin hors norme longeant l’Aujon.

Sur ce lieu, vous découvrirez de mutiples milieux : potager en permaculture, prairies, verger-forêt, poulailler conservatoire, rucher et mini-ferme.

Vous pourrez également en apprendre plus sur les activités que propose l’association du jardin de l’Eden toute l’année !

Entrée libre, nombre limité sur le site selon les normes sanitaires en vigueur.

Jardin de l'Eden Chemin de l'Eden 52120 Chateauvillain Châteauvillain Châteauvillain

2021-06-04T09:00:00 2021-06-04T16:00:00;2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T17:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T17:00:00

