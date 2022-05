Visite du jardin paysager et botanique du Moulin Ventin Jardin du moulin ventin Paillart Catégories d’évènement: Oise

Paillart

Visite du jardin paysager et botanique du Moulin Ventin Jardin du moulin ventin, 3 juin 2022, Paillart. Visite du jardin paysager et botanique du Moulin Ventin

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin du moulin ventin

Visite libre du jardin. Avec la rivière “La Noye”, l’eau est partout présente cascades, bassins et chemin d’eau.

6,5 euros pour les adultes / gratuit pour les enfants – 16 ans accompagnés des parent / pique-nique autorisé.

Visite libre du jardin de 2ha autour d’un moulin à eau du XIXe siècle et de sa roue restaurée à l’identique. Jardin du moulin ventin 21 Chemin du Moulin, 60120 Paillart Paillart Oise

