Visite du jardin partagé. Repas partagé Jardin Arc-en-ciel Jouy-le-Moutier, samedi 1 juin 2024.

Le jardin Arc-en-ciel occupe 1200 m² et est géré par une association. Il est fermé, mais il n’y a pas de parcelles attitrées. Nous choisissons ensemble sur quelle plate-bande nous allons mettre quelles cutures, en veillant aux associations et aux rotations des espèces. La mare apporte les crapauds qui régulent les limaces et le chat s’occupe des rongeurs. Dans la couche chaude et la serre, nous faisons les semis, en général à partir des graines récoltées. Les arbres et arbustes fruitiers commencent à apporter de l’ombre et des fruits.

Nous vous accueillons pour un repas partagé, apportez un plat et une boisson ainsi que vos couverts.

Jardin Arc-en-ciel Rue des Vignes Blanches 95280 Jouy-le-Moutier Jouy-le-Moutier 95280 Jouy La Fontaine Val-d’Oise Île-de-France 06 76 84 05 20 Jardin partagé mené en permaculture depuis 7 ans. Jardin potager et fruitier, où l’on cultive fruits, légumes, herbes aromatiques, sans électricité, ni eau courante. On y trouve une mare, des couches chaudes, des buttes et lasagnes, des composteurs. Bus lignes 34 ou 48, arrêt vignes blanches à 50 m depuis Cergy-Préfecture ou Neuville Université (gares RER A). Parking

©Les Joyeux Jardiniers de Jouy