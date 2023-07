Visite du jardin partagé « Le Jardin d’Abel » Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain Paris, 28 août 2023, Paris.

Le lundi 28 août 2023

de 18h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

Inscription obligatoire

L’association « Le Jardin d’Abel » et l’équipe Main Verte vous accueillent et présentent le jardin partagé. Echangez avec les jardinier.ère.s, découvrez le fonctionnement de cet espace et le dispositif des jardins partagés dans Paris.

Pour suivre la visite guidée rendez-vous le lundi 28/08 à 18h00 sur le site du jardin à l’adresse suivante :

7 rue Emile Deslandres Paris 13ème situé dans le square René Le Gall.

Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul-Belmondo 75012 Paris

Contact : +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature

