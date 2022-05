Visite du jardin partagé Jardin partagé Richomme Catégorie d’évènement: Paris

Jardin partagé Richomme, le vendredi 3 juin à 14:00

Le jardin partagé Richomme est aménagé en terrasses: il y a trois niveaux, le tout faisant 100m2. Un espace convivial accueille le visiteur qui peut ensuite déambuler sur les différents niveaux du jardin pour découvrir nos plantations. Un escalier dessert les différents niveaux. Le compost et le récupérateur d’eau de pluie se trouvent au dernier niveau. Le visiteur est accompagné par un membre de l’association qui peut donner des informations sur l’histoire du jardin, de l’association, sur le compost, et les plantations.

Entrée libre.

Visite libre de notre jardin partagé accompagné d'un membre de l'association.

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00

