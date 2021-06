Suresnes Jardin de la maison de quartier des Sorbiers Hauts-de-Seine, Suresnes Visite du jardin partagé Jardin de la maison de quartier des Sorbiers Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Jardin de la maison de quartier des Sorbiers, le samedi 3 juillet à 13:30

Accompagné.e.s par les membres de l’association « Une Seconde Nature en Ville », venez découvrir les espaces du jardin partagé de la Maison de quartier des Sorbiers! Fleurs, légumes, espaces permacoles, jardin des enfants…Un petit bout de verdure au coeur d’un quartier historique et populaire à venir découvrir en famille.

Accès gratuit, port du masque obligatoire

Visite libre des différents espaces du jardin partagé de la Maison de quartier des Sorbiers Jardin de la maison de quartier des Sorbiers 5 allée des Platanes 92150 Suresnes Suresnes Quartier Cité-Jardins Hauts-de-Seine

2021-07-03T13:30:00 2021-07-03T17:30:00

