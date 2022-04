Visite du jardin partagé de Nouines Léon Léon Catégories d’évènement: Landes

Visite en famille du Jardin partagé à Léon, l 'occasion d'aller découvrir la magnifique biodiversité de ce Jardin et atelier sur les différentes techniques de semis

Covoiturage possible sur le parking du funérarium de Léon

Inscriptions au 07 64 07 95 33.

Jardin de Nouines

Léon

