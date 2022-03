Visite du jardin partagé de la Muette Jardin de la Muette, 4 juin 2022, Lyon.

Visite du jardin partagé de la Muette

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de la Muette

Le jardin partagé de la Muette est installé sur les pentes de la Croix-Rousse. Il fait face à la colline de Fourvière. Au jardin, on cultive une variété de fleurs et de légumes, des aromates et de la vigne, dont le choix est guidé par la curiosité des jardiniers et jardinières : espèces anciennes et oubliées, variétés d’aromates, légumes locaux ou d’ailleurs… On y élève aussi des abeilles et une partie du jardin est laissée libre de culture afin de favoriser l’installation d’une faune sauvage constituée d’insectes, de petits mammifères, d’oiseaux… Le jardin accueille depuis décembre un couple de hérissons. Le panorama exceptionnel du jardin installé en surplomb de la Saône en fait une halte agréable et inédite pour les promeneurs à la découverte de la ville. Le jardin est accessible depuis le Cours Général Giraud ou depuis le Quai de Saône par une volée de marches.

Entrée libre

Un jardin partagé niché sur les pentes de la Croix-Rousse

Jardin de la Muette rue de la muette 69001 lyon Lyon Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:30:00