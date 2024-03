Visite du jardin partagé de Berck sur mer jardin partagé de Berck-sur-mer Berck, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T18:00:00+02:00 – 2024-05-31T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

jardin partagé de Berck-sur-mer croisement de la rue du trou au loup et de l’Abbé Vandewalle 62600 Berck Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321098467 https://berck.fr/ Le jardin partagé, comme son nom l’indique, est un lieu de culture et de rencontre, qui permet à toutes personnes de jardiner mais également de bricoler, de lire, de discuter dans un espace de détente et de découvrir des artistes au cours de différentes activités (contes, musique, lecture, danse, théâtre).

©johan