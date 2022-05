Visite du jardin partagé de Berck-sur-mer Jardin partagé de Berck, 4 juin 2022, Berck.

Visite du jardin partagé de Berck-sur-mer

Jardin partagé de Berck, le samedi 4 juin à 13:00

Le jardin partagé, comme son nom l’indique, est un lieu de culture et de rencontre, qui permet à toutes personnes de jardiner mais également de bricoler, de lire, de discuter dans un espace de détente et de découvrir des artistes au cours de différentes activités (contes, musique, lecture, danse, théâtre). Des ateliers vous seront proposés à partir de 13h.Cette année le concept de DIY « Do It Yourself » et de permaculture seront mis en avant. Pour l’occasion, des musiciens viendront pousser la chansonnette sur la scène du jardin. Venez observer, écouter ou participer !

Cette année le concept « Do It Yourself » et de permaculture seront mis en avant.Des ateliers à partir de 13 h.Pour l’occasion, des musiciens viendront pousser la chansonnette sur la scène du jardin.

Jardin partagé de Berck Rue de l’abbé Vandewalle, Berck, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Berck Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T18:00:00