**Jardin Paradis** **2 route de Dubois (après Grande Ravine, tourner à droite au rond Point Pavé, direction Dubois,Kancel suivre RDV aux Jardins)** **Entrée Payante : 4 euros pour adultes, 3 euros enfants** **Contact : 0690.08.90.99** **Vendredi et dimanche : 09h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00** Charmant jardin ornemental, abritant de nombreuses espèces de plantes. A l’occasion de la visite, vous découvrierez des plantes ornementales, médicinales, aromatiques, ainsi que de nombreux conseils d’une propriétaire passionnée. Magnifique jardin ornemental, abritant de nombreuses espèces de plantes 2 route de Dubois 97190 Le Gosier 2 route de Dubois 97190 le Gosier Le Gosier

