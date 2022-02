Visite du jardin médiéval et du site abbatial de Saint-Antoine-l’Abbaye Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Saint-Antoine-l'Abbaye Catégories d’évènement: Isère

Saint-Antoine-l'Abbaye

Visite du jardin médiéval et du site abbatial de Saint-Antoine-l’Abbaye Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye, 4 juin 2022, Saint-Antoine-l'Abbaye. Visite du jardin médiéval et du site abbatial de Saint-Antoine-l’Abbaye

Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye, le samedi 4 juin à 14:00

Découverte de la biodiversité du jardin et du site abbatial avec deux animateurs des Espaces Naturels Sensibles du Département et le jardinier du musée. Détail du programme à retrouver sur le site Internet du musée.

Dans la limite des places disponibles.

Découverte de la biodiversité du jardin et du site abbatial avec deux animateurs des Espaces Naturels Sensibles du Département et le jardinier du musée. Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Le Noviciat, Saint-Antoine-l’Abbaye, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Antoine-l’Abbaye Saint-Antoine-l’Abbaye Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Antoine-l'Abbaye Autres Lieu Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye Adresse Le Noviciat, Saint-Antoine-l'Abbaye, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Saint-Antoine-l'Abbaye lieuville Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye Saint-Antoine-l'Abbaye Departement Isère

Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye Saint-Antoine-l'Abbaye Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-antoine-labbaye/

Visite du jardin médiéval et du site abbatial de Saint-Antoine-l’Abbaye Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye 2022-06-04 was last modified: by Visite du jardin médiéval et du site abbatial de Saint-Antoine-l’Abbaye Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye 4 juin 2022 Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye Saint-Antoine-l'Abbaye Saint-Antoine-l'Abbaye

Saint-Antoine-l'Abbaye Isère