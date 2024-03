Visite du jardin médiéval de Saliès Jardin Médiéval « Les Clausous » Saliès, vendredi 31 mai 2024.

Visite du jardin médiéval de Saliès Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Jardin Médiéval « Les Clausous » Entrée libre, visite guidée ou autonome, participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le jardin « les Clausous » est un jardin d’inspiration médièvale.

Il ouvrira ses portes le vendredi pour les enfants de l’école de Salies.

Cette expérience sensorielle permettra de découvrir « les cinq sens au jardin »:

1) La vue: observer l’hortus conclusus dans sa symétrie (l’hortus, le jardin de Marie, le jardin de nos pères) présenté dans son ensemble par Dominique.

2) L’ouie: écouter le chants des oiseaux sur le chemin de « dessous » tout au long de la haie champêtre avec Cécile.

suivre le « circuit de l’eau » avec Marjorie, à l’écoute du tumulte des cascades et le murmure de l’écoulement de l’eau…

3) L’odorat: sentir les effluves sur « le sentier des Menthes » et humer les plantes aromatiques dans l’hortus.

4) Le goût: Jean Louis contera la Grande Histoire des abeilles et du miel:

L’Abeille grâce à la pollinisation travaille avec respect à l’abondance de l’alimentation pour la survie de l’humanité.

5) Le toucher: ressentir les différentes textures que nous offre le jardin comme les écorces des arbres, le velour des feuilles de coquelourdes, le piquant de l’aubépine…

Le reste du week-end :

Comme chaque années les visiteurs pourront découvrir « Dame Johanne » et ses ateliers d’enluminures, contes et chants médiévaux.

Les « Dames » de l’acceuil vous proposeront une tombola, la vente de produits au profit de l’association (lavandes, bouquets de fleurs)… la « pêche au canard » dans « le lavoir » pour les plus petits…

Un acceuil chaleureux et convivial vous sera réservé par toute l’équipe des « Clausous »

Jardin Médiéval « Les Clausous » 343, rue du Coustou 81990 Saliès Saliès 81990 Tarn Occitanie 06 07 74 49 57 – 05 63 79 02 20 [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 74 49 57 »}, {« type »: « email », « value »: « dominique.lesclausous@orange.fr »}] Jardin d’inspiration médiévale, créé en 2002 à partir de vestiges trouvés sous une couche de sédiments (Lavoir, Fontaine…) Les recherches à partir de documents historiques ont permis de créer à l’intérieur de l’Hortus Conclusus : le jardin d’herbes médicinales, tinctoriales, aromatiques…Le jardin de Marie, et le jardin de nos pères… Le sentier des menthes, le chemin de dessous avec sa haie champêtre, le circuit de l’eau se découvrent en visite guidée ou autonome… Parking privé

©Dominique Amalric