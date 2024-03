Visite du jardin médiéval de la chapelle Sainte-Marguerite d’Epfig Jardin de la chapelle Sainte-Marguerite Epfig, samedi 1 juin 2024.

Visite du jardin médiéval de la chapelle Sainte-Marguerite d’Epfig Jardin médiéval Sainte-Marguerite avec ses ifs centenaires 1 et 2 juin Jardin de la chapelle Sainte-Marguerite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardin médiéval Sainte-Marguerite avec ses ifs centenaires

Ateliers senteurs, concerts le samedi soir à 20h (blues folk soul) et dimanche soir à 18h (le Concert des oiseaux, flûte) dans la chapelle, exposition de photographies au Relais de la route romane.

Jardin de la chapelle Sainte-Marguerite 77 rue Sainte-Marguerite, Epfig, Bas-Rhin, Grand Est Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est 06 32 62 77 07 http://www.ste-marguerite-epfig.fr Un petit jardin d’inspiration médiévale créé en 2002 et situé autour de la chapelle accueille les visiteurs. Les plantes aromatiques, médicinales, potagères et ornementales, parmi lesquelles des roses anciennes, sont réparties dans des carrés et des triangles entourés de plessis et de buis. Animaux en laisse uniquement.

©chapelle Ste Marguerite