Visite du jardin ludique de Patrick et Roland Jardin ludique de Patrick et Roland Puiselet-le-Marais, vendredi 31 mai 2024.

Visite du jardin ludique de Patrick et Roland Découverte d’un jardin d’agrément et d’un verger en pleine campagne. La visite guidée permet de découvrir une variété d’arbustes, de plantes vivaces et d’arbres fruitiers, dont un amendier peu commun… 31 mai – 2 juin Jardin ludique de Patrick et Roland Entrée libre

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Découverte d’un jardin d’agrément et d’un verger en pleine campagne. La visite guidée permet de découvrir une variété d’arbustes, de plantes vivaces et d’arbres fruitiers, dont un amendier peu commun dans la région.

Jardin ludique de Patrick et Roland 2 rue de l’Eglise 91150 Puiselet-le-Marais Puiselet-le-Marais 91150 Essonne Île-de-France 01 64 95 06 52 Jardin divisé en deux parties. Un jardin d’agrément original et pittoresque avec des massifs à l’anglaise composés de plantes vivaces, de grimpantes et d’arbustes d’ornement ainsi qu’une parcelle d’arbres fruitiers sublimée par un kiosque de jardin, d’une spirale aromatique et de petits carrés potagers. Des objets décoratifs jalonnent le parcours et donne un caractère insolite au jardin.

© Demollière Patrick