La visite guidée permet d’avoir une échange avec les amateurs de jardins : conseils et expériences mutuelles sur le jardinage, découverte de la nature, de la biodiversité.

Entrée libre

Jardin d’agrément qui mélange les styles anglais et français. Des objets de décoration donnent un caractère insolite à la visite de ce jardin. Un verger complète la première partie. Jardin ludique de Patrick et Roland 2 rue de l’Eglise 91150 Puiselet-le-Marais Puiselet-le-Marais Essonne

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

