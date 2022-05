Visite du jardin “Les Hydrangeas” Les Hydrangéas Genech Catégories d’évènement: Genech

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les Hydrangéas

Jardin paysager de style anglais légérement en pente d’une surface de 4000 m2. Les massifs s’organisent en mixed borders. Collection d’Hydrangea, d’Hémérocalles , Hostas,.gunnera. Présence de bassins où les visiteurs pourront admirer les grenouilles, tritons etc.

Gratuité pour les enfants et les scolaires. Participation de 3 euros souhaitée pour les adultes

Visite guidée d’un jardin paysager d’environ 4000 m2 Les Hydrangéas 157 rue du commandant Bayart, 59242 GENECH, Nord, Hauts-de-France Genech Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

