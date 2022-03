Visite du jardin ‘Les Charmes’ Jardin Les Charmes Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Le jardin planté de nombreux arbustes, cornus, viburnums, hydrangéas, s’étend à l’arrière de la maison située non loin du parc thermal de Luxeuil les bains. Les bulbes, pivoines, rosiers anciens et autres plantes vivaces, assurent une floraison au fil des saisons. Des graminées viennent agrémenter l’ensemble. Une gloriette vous invite à faire une pause détente durant la visite. Jardin proche de l’établissement thermal de Luxeuil les Bains. **À noter** : Visite commentée (1h30) ou libre ; des visites sont également prévues pour les touristes et les curistes de l’établissement thermal (Voir avec OT)

5€ (au profit de Jardins & Santé) | 3€ pour les étudiants de 18 à 25 ans sur présentation de carte

Venez découvrir arbustes, plantes vivaces diverses et variées ! Jardin Les Charmes 15 avenue Jean Moulin 70300 Luxeuil-Les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

