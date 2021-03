Valmondois Rû du verger Val-d'Oise, Valmondois Visite du jardin Le rû du verger Rû du verger Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

En fond de vallée, bordant l’un des biefs du Sausseron, ce jardin présente de nombreux arbres locaux (vieux pommiers notamment) ainsi qu’un très beau magnolia trônant parmi de nombreuses espèces. Artistes exposées: Fabienne Méka ( photographe)

Stella Gil Esteban (artiste numérique)

Karine Gil Esteban (artiste numérique)

Roxane Fechner (artiste photographe et autres fantaisies)

Entrée libre

Rû du verger 5 rue Georges Huisman 95760 Valmondois Valmondois Val-d'Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

