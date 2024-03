Visite du Jardin Le Farou Savoie Jardin Le Farou Vimines, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T13:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Jardin mêlant végétation indigène et exotique, sans artifice (sans protection hivernale,sans arrosage..). Cette année nous recevons l’association Colocaterre qui propose de découvrir la biodiversité dans le jardin( Nos colocaterres, leurs mode de vies…Apprendre à les côtoyer,à les inviter)

Jardin Le Farou 1196 route du sous mollard 73160 Vimines Vimines 73160 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0651952027 https://www.jardinnatureletfengshui.com/ Jardin le Farou a été créé il y a 15 ans, grâce à une collaboration entre Maria (étude Feng shui) et Philippe jardinier paysagiste.

Ce jardin de 2800m² créé avec une végétation originaire du monde entier a été travaillé sans artifice, pas de modification de sol, pas de pesticides et pas d’arrosage.

C’est un lieu ouvert qui accueille les animaux sauvages, oiseaux, fouine, renard, couleuvres….

La promenade vous fera découvrir une collection d’érables et de chênes, un grand bassin et de nombreuses vivaces. Parking à proximité

©P Lamour