Tout le week end le jardin est ouvert à la visite. Cette année nous avons la chance de recevoir Gilles Clément et Francis Hallé qui feront une séance de dédicace le samedi 4 de 14h à 16h suivie d’une conférence à 18h à l’espace Malraux de Chambéry sur le thème : “La Préséance du vivant”. Billeterie ouverte au 04 79 85 55 43

Entrée libre avec participation libre

Visite libre du jardin. Samedi 4 juin de 14h à 16h Gilles Clément et Francis Hallé feront une séance de dédicace au jardin Jardin Le Farou 1196 route du sous mollard 73160 Vimines Vimines Savoie

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:00:00

