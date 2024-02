Visite du jardin Le Clos fleuri à Chabeuil Le clos fleuri Chabeuil, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T08:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T08:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Visites du jardin Le Clos fleuri à l’occasion des « rendez-vous aux jardins » 2024

J’aime mon jardin et je passe beaucoup de temps à le perfectionner et parfois je le remets en question. Ainsi, rosiers, vivaces, arbres et arbustes sont devenus au fil de mes collectes de végétaux des piliers de mon jardin. Tout est noté et répertorié sur des classeurs qui seront consultables le jour de la visite et toutes les plantes ont une ardoise avec leur identité.

Le 8 novembre 2023 j’ai reçu avec plaisir le prix coup de main coup de cœur de PJRA Parcs et jardins Rhône-Alpes :

https://www.parcsetjardins-rhonealpes.com/pjra-en-2023/

Je suis très heureuse de ce prix mis en valeur sur un des piliers du jardin, vous aurez le plaisir de voir la plaque verte du prix coup de main coup de cœur le jour de votre visite au jardin.

– Le 1er juin 2024 de 8h00 à 18h30

– Le 02 juin 2024 de 8h00 à 18h30

15 Allée des Vignes

26120 Chabeuil

Tél. 07 70 26 50 22

Site internet https://www.lejardinleclosfleuridansladrome.com/

Payant 3 euros par personne gratuit pour les enfants

Il est disposé de telle manière qu’on n’en perçoit pas les limites et on y oublie les maisons avoisinantes .

Il est partagé en plusieurs chambres de verdure, pour le faire paraître plus grand qu’il ne l’est en réalité, car si le jardin ne fait que 450 m², il a tout d’un grand parc avec des plantes rares et moins rares.

Sur les arches se succèdent et s’enlacent des rosiers grimpants et autres volubiles.

Au Clos Fleuri les rosiers y sont rois, ils sont classés, répertoriés et choisis en fonction de leur remontance, de leur couleur, leur parfum et surtout leur résistance aux maladies .

Aucun traitement dans ce jardin, dédié à la nature, où vivent en harmonie plusieurs petits animaux qui font la joie des petits et des grands lapin, poulettes, poissons, oiseaux, tortue….

Des éléments architecturaux disséminés un peu partout ajoutent un réel intérêt à ce jardin hors du commun un bassin peuplé de poissons, des pergolas, une orangerie, des volières ….

A deux pas du Vercors, il se visite toute l’année grâce à une floraison échelonnée avec des couleurs douces et des arbustes persistants et graphiques.

Vous l’avez compris, plein de surprises dans ce petit jardin à voir et à découvrir ! Accès: Bus à 300m du jardin, parkings à proximité.

©Fumat Claudette ,propriétaire