Visite du jardin Le Clos de l’Auge Le clos de l’auge, 4 juin 2021-4 juin 2021, Ruffey-lès-Beaune.

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Le clos de l’auge

Niché à l’arrière d’une maison de village, le Clos de l’Auge est situé à quelques kilomètres de Beaune.

Son opulence se laisse deviner dès le premier obstacle visuel franchi : un mur au bel appareillage de pierres ménageant d’adroites ouvertures…

C’est donc un jardin à découvertes progressives et fort stimulantes qui fait fi de toutes les contraintes. En effet, après la traversée d’un préau-salon-terrasse , ce jardin long et étroit fait alterner bosquets composés d’ arbustes rares, d’ arches colonisées par les clématites et les rosiers cascadeurs, et de tonnelles sous lesquelles bancs et chaises invitent au repos et à l’appréciation de ce lieu simple et élégant.

La fantaisie qui s‘ invite parfois au jardin sous forme de vivaces géantes et de percées vers la campagne environnante ainsi que l’histoire des objets chinés et des végétaux élus offriront aux visiteurs une démonstration du savoir-faire et des talents artistiques des propriétaires. Bonne visite!

5€, gratuit -12 ans

Le clos de l’auge 3 rue des Viaux, 21 200, Ruffey-les-Beaune Ruffey-lès-Beaune



2021-06-04T09:30:00 2021-06-04T18:30:00;2021-06-05T09:30:00 2021-06-05T18:30:00;2021-06-06T09:30:00 2021-06-06T18:30:00