Visite du Jardin Lacore Jardin Lacore Saint-Pardoux-d’Arnet, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Déambulation libre (env. 1km) au sein d’un parc arboré ponctué d’environ 25 sculptures animalières mosaïquées.

Jardin Lacore 2 La Core 23260 Saint-Pardoux-d’Arnet Saint-Pardoux-d’Arnet 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine http://jardin-lacore.fr Le Jardin Lacore permet la découverte d’une belle diversité d’arbres et arbustes avec, notamment, une cinquantaine de variétés de hêtres. Mais ici, le visiteur se laissera surprendre par les nombreuses sculptures d’animaux colorés de mosaïques en émaux de verre, réalisées au fil du temps par le propriétaire. Les couleurs chatoyantes de la mosaïque se retrouvent également à l’approche d’une serre ancienne restaurée. Plus loin, autre surprise avec un très grand labyrinthe en ifs taillés qu’il convient d’admirer depuis le sommet d’une tour en granit. Enfin, en contrebas, un petit étang donne au jardin un côté plus sauvage.

© DRAC Stéphanie Bérusseau, RDVJ 2022