visite du jardin Jardin des Tours rue Salengro Mont Saint Eloi Mont-Saint-Éloi, vendredi 31 mai 2024.

visite du jardin Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai et 2 juin Jardin des Tours rue Salengro Mont Saint Eloi 3,00€ visite guidée expliquée sur l’art des jardins et la gestion écologique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Niché au cœur du Mont-Saint-Eloi, à 10 kms d’Arras, né d’une ancienne friche arborée de l’après-guerre, le “Jardin des Tours” constitue un écosystème paysager en plein village.

Construit en terrasses, géré écologiquement, il s’organise en « micro-jardins » thématiques successifs, du « carré d’accueil », au « bosquet des ombres et des toxiques », en passant par le « mur des verticales », le « jardin musical dézingué », et le « coin des 4 éléments », puis du plan d’eau, jusqu’à l’espace du minéral et du sauvage. Vous découvrirez comment l’ex-friche armée s’est déclinée en un petit espace écologique naturel et urbain, où le gazon, véritable “désert écologique”, n’existe pas… où la micro-faune est respectée, où les biodiversités animale et végétale cohabitent librement depuis 50 ans… Et nul besoin d’être grand pour être apprécié… il ne couvre que 550 m²! Alors, ne manquez pas le “détour” au “Jardin des Tours” pour redécouvrir, en visite guidée, l’Art vivant des jardins! Les idées fusent!…

Jardin des Tours rue Salengro Mont Saint Eloi 43 rue Salengro Mont Saint Eloi Mont-Saint-Éloi 62144 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 07 94 87 http://www.jardinspassions.fr Visite didactique du jardin géré écologiquement en micro jardins thématiques construits en terrasses; A 3 minutes à pieds depuis les Tours en ruines de l’abbaye de Mont Saint Eloi… visite jusqu’à 10 personnes maxi (allées étroites)

©Bilau Dominique