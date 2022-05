Visite du jardin Jardin des oiseaux Vincourt Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Visite du jardin Jardin des oiseaux, 4 juin 2022, Vincourt. Visite du jardin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin des oiseaux

Visite du jardin en accès libre. Présentation possible des différents variétés plantées, du choix de gestion de culture, du fonctionnement du compost… Pour le plaisir des yeux, le jardin devrait être agrémenté pour l’occasion de quelques oeuvres artistiques. Pour le plaisir du jardinier, un jardin en harmonie avec la nature et pour sa bouche gourmande. Jardin des oiseaux 35 rue de Vauréal 95280 Jouy-le-Moutier Vincourt Jouy La Fontaine Val-d’Oise

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:00:00

