du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin Imparfait

Visite commentée du jardin tout au long de la journée. La période est propice à l’expression de quleques espèces d’orchidées. Tritons à observer dans la mare, mlassifs fleuris: iris, roses, pivoines… points de vues paysagers suggérés sur l’environnement., espaces de repos.

Entrée libre

Promenez vous dans un jardin reposant ! Jardin Imparfait 10 Allée Coluche 21800 Quetigny Quetigny Côte-d’Or

2022-06-03T10:30:00 2022-06-03T16:30:00;2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T16:30:00

