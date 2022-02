Visite du jardin historique Le jardin d’Eden Tournon-sur-Rhône Catégories d’évènement: Ardèche

A la découverte d’un jardin monastique ————————————– Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le Jardin d’Eden propose de découvrir, au travers d’une visite commentée, un parc historique ayant appartenu aux moines Cordeliers dont le monastère adjacent a été depuis reconverti en école privée. Une position dominante et un panorama d’exception contribuent à faire de ce parc émaillé de fontaines et de bassins un lieu incontournable. Le visiteur pourra sillonner un parcours de plus d’un hectare entouré de remparts et d’une tour datant de la Renaissance.

Adulte 4 € et enfant de moins de 14 ans 1 €

Abrité derrière les remparts datant de la Renaissance, le Jardin d’Eden, dominant la cité tournonaise, conserve les traces de son passé monastique : un lieu particulier à découvrir. Le jardin d’Eden 8, rue Lachanal, 07300 Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Tournon-sur-Rhône Ardèche

